الدولار يخسر 3% أمام مخاوف التضخم ونتائج الانتخابات الأمريكية

استقر مؤشر الدولار دون الـ110 نقطة اليوم الأربعاء، بعد أن فقد حوالي 3% في الجلسات الثلاث الماضية، وظل تحت الضغط، إذ ينتظر المتداولون نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية، وتقرير التضخم الرئيسي، الذي يشير إلى تحرك السياسة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

سيطرة جمهورية على مجلسي النواب والشيوخ

وأظهرت أحدث استطلاعات الرأي، إمكانية استعادة الجمهوريين لمجلس النواب وربما مجلس الشيوخ، مما يفرض رقابة على أجندة السياسة الديمقراطية، ويتطلع المستثمرون أيضًا إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الرئيسي يوم غدٍ الخميس، على أمل أن يؤكد الاتجاه الهبوطي للتضخم منذ يوليو، ويخفف الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة التشديد النقدي بقوة.

توقعات بـ0.5% زيادة في سعر الفائدة

وتترقب الأسواق رفع سعر الفائدة الفيدرالي بنصف نقطة مئوية أكثر اعتدالًا الشهر المقبل، ولكن تقرير التضخم من المتوقع أن يغذي الرهانات على زيادة أخرى ضخمة بمقدار 75 نقطة أساس.

توقعات بارتفاع الدولار الأمريكي

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير من عام 1985، ومن المتوقع أن يتداول الدولار الأمريكي عند 112.33 بنهاية هذا الربع (أكتوبر - ديسمبر 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 116.80 في غضون 12 شهرًا.