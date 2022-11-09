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السيسي يعزي رئيسة تنزانيا في ضحايا الطائرة المنكوبة في بحيرة فيكتوريا

كتب:

محمد أبو عمرة
10:26 ص | الأربعاء 09 نوفمبر 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسي.. صورة أرشيفية

الرئيس عبد الفتاح السيسي.. صورة أرشيفية

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيارة رئيسة تنزانيا إلى مصر، مقدما التعازي إلى تنزانيا الشقيقة حكومةً وشعباً، في ضحايا حادث تحطم الطائرة في بحيرة فيكتوريا، داعياً الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

من جهتها، هنأت رئيسة تنزانيا الرئيس السيسي، بنجاح مصر في التنظيم الرائع لقمة المناخ العالمية، معتبرة ذلك نجاحًا تاريخيًا سيُسجل باسم مصر والقارة الأفريقية بأكملها.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.