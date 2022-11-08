«الخارجية الأوكرانية» لـ «الوطن»: السيسي قائد حكيم.. ونثمن دعوته لإنهاء الأزمة الروسية

قال السفير جيفهن ميكتنكو مستشار وزير الخارجية الأوكراني، إن أوكرانيا تثمن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، التي دعا إليها أمس، خلال مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ.

وأكد مستشار وزير الخارجية الأوكراني، في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن «كييف» تثمن هذه الدعوة، وتدعم كل المبادرات ودعوات إحلال السلام، مشددا على أن أوكرانيا تمد يدها للجميع من أجل إنهاء هذه الأزمة على أسس العدالة والحفاظ على سيادة أوكرانيا على أراضيها وانسحاب كل القوات الروسية.

مستشار وزير الخارجية الأوكراني مصر لديها قائد حكيم

وقال السفير ميتنكو، إن مصر لديها قائد حكيم، ولديه خلفية وخبرات كبيرة، هو الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد مستشار وزير الخارجية الأوكراني، بالإنجازات التي تتحقق في مصر التي تشهد تحسنا كبيرا في جميع المجالات، وتقدما غير مسبوق خلال السنوات الماضية.

وتابع بأن قمة شرم الشيخ عكست هذا التقدم الكبير الذي تعيشه مصر، والذي نال إعجاب العالم كله.