«دراسة»: الاحتباس الحراري يهدد بانقراض الحشرات التي تنتج الغذاء

تزامنا مع بدء فعاليات مؤتمر المناخ «كوب 27»، والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ لمدة 12 يوما، أظهرت دراسة حديثة أن تقلبات درجة حرارة الاحتباس الحراري تشكل خطرا بانقراض الحشرات التي يعتمد العالم عليها في إنتاج التلقيح والغذاء.

ووفقا للدراسة التي نشرت في جامعة «نورث إيسترن» الأمريكية، فإنه إضافة إلى ارتفاع درجة حرارة الاحتباس الحراري، فإن تقلبات درجات الحرارة تزيد من خطر انقراض الحشرات في العقود المقبلة، حيث إن 38 نوعا من الحشرات، جميعها مهددة بالانقراض في الفترة بين عامي 2050 و2100.

«نورث إيسترن»: الحشرات ذات الدم البارد لا تستطيع إنتاج الحرارة الذاتية للبقاء حية

من جانبها، قالت كيت دافي، الدكتورة في جامعة نورث إيسترن الأمريكية، إن أحداثا كارثية يمكن أن تحدث متمثلة في أحوال تكون الحرارة فيها منخفضة أو مرتفعة جدا بالنسبة إلى الحشرات ذات الدم البارد بما لا يمكنها من إنتاج الحرارة الذاتية اللازمة للبقاء حية، وفقا لموقع «فيزكس. أورج» المتخصص في نشر أخبار العلوم والبحوث والتكنولوجيا.

«نورث إيسترن»: الحشرات تعتبر المنافذ الحيوية للنظام البيئي

كما قال أوروب جانجولي، الأستاذ في جامعة نورث إيسترن الأمريكية، إن انخفاض عدد الحشرات المهددة بالانقراض يمكن أن يدمر سلسلة إنتاج الغذاء والتلقيح المتبادل في العالم، إلى جانب عدم القدرة على التخلص من النفايات، واصفا هذه الحشرات «بأنها المنافذ الحيوية للنظام البيئي»، بحسب موقع «فيزكس.أورج».

جانجولي: البحث عن حلول لمنع انقراض الحشرات يعتبر أمرا ضروريا

وفي سياق متصل، حددت الدراسة، إحصائيا، ما المتوقع أن يحدث للحشرات حول العالم خلال الفترات التي تشهد ارتفاعا في معدل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وذلك من خلال تجميع بيانات من الدراسات الميدانية المتعلقة بنمو وزيادة عدد الحشرات وأحدث أجيالها.

وقال «جانجولي»، إن الأبحاث سابقا كانت تسلط الضوء على الآثار البيئية الناجمة عن ارتفاع درجة حرارة الاحتباس الحراري، ولكن الأمر لم يعد يقتصر على ذلك فقط، فيجب أن نركز الآن على البحث عن حلول لمواجهة تقلبات درجات الحرارة والحفاظ على النظم البيئية، إضافة إلى الحفاظ على الحشرات ومنع انقراضها.

حشرات المناطق المعتدلة تعد الأكثر عرضة لخطر الانقراض

وبحسب الدراسة، فإن الحشرات التي تعيش في المناطق المعتدلة مثل قارة أمريكا الشمالية، تعد الأكثر عرضة لخطر الانقراض.

وفي هذا الصدد، قالت «دافي» إنه كان هناك جدل حول ما إذا كانت الحشرات الاستوائية أم المعتدلة تعد أكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وفقا لنتائج الأبحاث، فإن الأنواع المعتدلة تعد الأكثر عرضة للخطر، مشيرة إلى أن الحشرات البالغ عددها 38 جميعها مهددة بالانقراض في السنوات القادمة.

كما قال جانجولي، إن انقراض هذه الحشرات لن يفيد كوكبنا، حتى إن الحشرات «المزعجة» أيضا لها أهمية كبيرة في بيئتنا.

تحذيرات بشأن أضرار الاحتباس الحراري منذ ثمانينات القرن الماضي

وتعد ظاهرة الاحتباس الحراري تحديا يعجز العالم عن مواجهته، حيث إنه يسبب كوارث مناخية مثل الجفاف والفيضانات والأعاصير وغيرها، ويؤثر بشدة على صحة الناس في جميع أنحاء العالم ويهدد حياتهم.

وكانت هناك تحذيرات، منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي، من أضرار الاحتباس الحراري، وتم عقد العديد من المؤتمرات لبحث سبل التأقلم والتكيف مع آثاره، ويتم البحث عنها حتى يومنا هذا.