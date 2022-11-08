رئيس حزب البيئة العالمي: الوقود الأحفوري والغازات الدفيئة سبب الاحتباس الحراري

الاحتباس الحراري، هو أحد التغيرات المناخية، الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير وسريع على سطح الأرض، وذلك نتيجة تغير مناخ الأرض على مدى فترة الزمنية منذ منتصف القرن الماضي، وقد كان هذا التغيير مصاحباً لزيادة الأنشطة البشرية منذ بداية الثورة الصناعية، وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي أثر الاحتباس الحراري على البيئة، وذلك بالتزامن مع استمرار فعاليات اليوم الثالث لقمة المناخ المنعقدة في مدينة شرم الشيخ.

أسباب الاحتباس الحراري

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، أن ظاهرة الاحتباس الحراري، تأتي نتيجة ارتفاع معدلات وتراكيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي وهي المسبب الرئيسي للاحتباس، كما يعد احتراق الوقود الأحفوري المسبب الأساسي لارتفاع نسبة غازات الدفيئة في الجو، مثل غازي ثاني أكسيد الكربون والميثان.

وتابع رئيس حزب البيئة العالمي أن أثر الاحتباس الحراري على البيئة، له عدة أشكال، وذلك وفقا لبعض الدراسات التي أُجريت على آثار ارتفاع معدلات درجات الحرارة على الكوكب، والذي تبين أن الاحتباس الحراري هو مشكلة العصر الحالي، وضمن هذه الآثار تغيير الموطن البيئي.

أثر الاحتباس الحراري على البيئة

وأضاف دوميط كامل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ذوبان الجليد ضمن آثار الاحتباس الحراري على البيئة، وارتفاع مستوى سطح البحر، موضحا أن ذوبان الجليد يتسبب بارتفاع مستويات سطح البحر، وأن الارتفاع يحدث بمعدلات أسرع في السنوات الأخيرة، وأيضا تعرض بعض أنواع الحيوانات للانقراض، وذلك أيضا مرتبط بذوبان الجليد على بعض المناطق.

وأشار «كامل» إلى أن أي تغيير في المناخ ومعدلات الهطول ضمن آثار الاحتباس الحراري على الأرض، حيث ازدياد هطول الأمطار في بعض المناطق بسبب ارتفاع معدلات التبخر، وعلى الرغم من ذلك، أصبحت بعض المناطق تعاني من الجفاف، مما يزيد من خطر حرائق الغابات، ونقص المياه، وغيرها من الأسباب.