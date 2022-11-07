6 بدائل للفحم تلجأ إليها الدول لتقليل الاحتباس الحراري.. بينها الهيدروجين الأخضر

ضمن فعاليات قمة المناخ «كوب 27» شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش أن الفوضى المناخية هي السبب الرئيس في الصراعات العالمية، ونبه إلى أن الإنسانية تخوض معركة بقاء في مواجهة التغير المناخي، كما دعا إلى اتفاق بين الاقتصادات المتقدمة والنامية والناشئة من أجل البيئة ولصالح البشرية.

أكد «جوتيرش» خلال كلمته بمؤتمر المناخ، على أهمية التخلي عن «الفحم» كمصدر رئيسي للطاقة وتجنب أضراره الخطيرة، وحث المؤسسات الدولية على تغيير نهجها الاقتصادي وتوفير موارد مالية للحياد الكربوني.

خبيرة بيئية: مصر حولت 24% من طاقتها إلى نظيفة

وتعليقًا على هذا الشأن، قالت الدكتورة إلهام محمود، أستاذ علوم البيئة بجامعة عين شمس، وعضو اللجنة الدولية لـ التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، إنه من الصعب إلزام الدول الصناعية بعدم استخداها للفحم، لكن كان الهدف من الدورة 26 الماضية للمناخ، هو وضع كل دولة لخطة تخفيف لاستخدام الفحم خطوة تلو الأخرى، وهو ما يسمى بـ«التخفيف المتدرج» لاستخدام الطاقة الملوثة.

بدائل الفحم

وأضافت «إلهام» لـ«الوطن»، أنه حال عمل جميع الدول بالتخفيف المتدرج، ستصل بعد نحو عام، إلى صفر استخدام للكربون، فضلًا عن بدائل الفحم المستخدمة بسبب نتائجه الكارثية، وهي الطاقة النظيفة، الهيدروجين الأخضر، الأكسجين، الرياح، الأمواج، الشمس، والغاز الطبيعي.

وأشارت عضو اللجنة الدولية للتغيرات المناخية بالأمم المتحدة، إلى أن مصر بدأت في التحول للطاقة النظيفة، ومدينة شرم الشيخ مثالا على ذلك، بعد أن أصبحت خالية من البترول والمحروقات وتعمل مواصلاتها بالكهرباء، «مصر حولت 24% من طاقتها إلى نظيفة وده إنجاز كدولة نامية، والمفترض أن الدول العظمة تحذو حذونا، والمؤتمر سيؤكد على ذلك».