«بحوث تغير المناخ بوزارة البيئة»: الأنشطة البشرية سبب الاحتباس الحراري

قالت الدكتورة إسراء صابر، مدير إدارة بحوث تغير المناخ بوزارة البيئة، إن هذه الظاهرة كانت تحدث بشكل طبيعي من ملايين السنين، ولكن بوتيرة أقل بكثير مما نشهدها الآن بسبب الأنشطة البشرية، لافتة إلى أنه تم حسم الجدل بين العلماء وصناع القرار بأن الأنشطة البشرية هي سبب زيادة غازات الاحتباس الحراري، التي تسرع من التغيرات المناخية.

سرعة حدوث التغيرات المناخية يعوق تكيف البيئة معها

وأضافت «صابر»، خلال حوارها لبرنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد عبر القناة الأولى، أن سرعة حدوث التغيرات المناخية يعوق تكيف البيئة معها، ما ينتج عنها العديد من الكوارث، مشيرة إلى أن ارتفاع متوسط درجات الحرارة وصل إلى 1.1 درجة طبقًا لآخر تقرير، ونسعى للتكيف والعيش في ظل متوسط 1.5 درجة وفقًا لاتفاقية باريس بحلول عام 2100، وهذا يشكل تحدي كبير.

وتابعت، أنه من الطبيعي حدوث تقلبات جوية، ولكن مع التغيرات المناخية بدأ وقوع الأحداث المناخية الجامحة أو المتطرفة، والتي بدأت حدتها في الزيادة والتكرار بشكل كبير من ضمنها الموجات الحارة أو الباردة، فضلًا عن الزلازل والبراكين، وما لها من تأثيرات سلبية على المجتمعات كافة.

أبحاث عدة في مجال التغيرات المناخية

وأشارت مدير إدارة بحوث تغيرات المناخ بوزارة البيئة، إلى وجود مشاركات من المراكز البحثية المصرية، لطرح الدراسات والمشاركات الخاصة بالتغيرات المناخية، وربطها بالعديد من الجوانب كالمياه والزراعة والتنوع البيولوجي.