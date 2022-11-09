أستاذ مناخ: 5 ملايين فدان من الغابات مهددة بالإزالة بسبب غازات الكربون

قال الدكتور شاكر أبوالمعاطي، أستاذ المناخ، إن الدول الفقيرة تتأثر بالتغيرات المناخية بشكل أكبر، لأن البنية التحتية الخاصة بها لا تتحمل.

وأكد، أن هذه التغيرات ضربت العالم بأسره، وظهر ذلك من خلال الجفاف والفيضانات في أوروبا، والسيول في باكستان، فضلًا عن تلوث الهواء في الهند، وحرائق الغابات، مشيرًا إلى أن هناك 5 ملايين فدان من الغابات مهددة بالإزالة للتخلص من الكربون المتصاعد في الجو.

«COP27» قمة مصرية ناجحة

وأضاف «أبوالمعاطي»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم أمل صالح وباسم طبانة، عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن الموائد المستديرة والجلسات بمؤتمر قمة تغير المناخ تناقش حوارات ساخنة تمس كل بيت على مستوى العالم، وليست الدول الفقيرة فقط، كما كان يُعتقد من قبل.

وأكد أن «COP27» قمة مصرية ناجحة، لكن لابد من التنفيذ على أرض الواقع وضخ الاستثمارات المادية المتفق عليها من قبل وزيادتها، لأن الآثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية زادت بشكل كبير.

وأشاد أستاذ المناخ بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي حملت أهدافا بعيدة وقصيرة المدى، وكذلك طموحات القارة الأفريقية، كما أنها تشير إلى أساليب التكيف مع ظاهرة تغير المناخ وأهم الإجراءات، فضلًا عن أهمية توفير الدعم المادي والتقني.

لا مفر من الاتجاه للطاقة الجديدة والمتجددة

وأشار أستاذ المناخ، إلى أنه لا مفر من الاتجاه للطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة أن الأزمة الروسية الأوكرانية جعلت العالم يعود لاستخدام الوقود الأحفوري، وبالتالي يزداد تصاعد الغازات الدفيئة.