إصابة طالب وشاب في حادثي انقلاب دراجتين ناريتين ببورسعيد 

أصيب طالب وشاب صباح اليوم الأربعاء، في حادثي انقلاب دراجتين ناريتين بمنطقتين مختلفتين في بورسعيد، بسبب السرعة الزائدة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى

نقل الطالب إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبدالرحيم، مدير أمن بورسعيد، والدكتور مصطفى شعبان، رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، إخطارا من طوارىء الصحة يفيد بوصول آدم حسن حسن محمد محمد، 15 سنة، طالب، إلى مستشفى الزهور، بادعاء حادث دراجة نارية، وبالكشف الطبي الظاهري تبين وجود اشتباه كسر بالقدم وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

وجارٍ التعامل مع المصاب وعمل الإسعافات الأولية اللازمة له.

كما وصل إلى مستشفي الزهور أيضا عن طريق الإسعاف، أيوب أشرف مصطفى، 19 سنة، بادعاء حادث انقلاب «موتوسيكل» أمام فرن أبو مني، وتبين من الكشف الطبي الظاهري وجود كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ولا زال المريض تحت الفحص.

السرعة الزائدة سبب الحادثين

وكشفت التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن الطالب والشاب كانا يقودان الدراجتين البخاريتين في منطقتين مختلفتين في حي الزهور، وتسببت السرعة الزائدة في انقلابهما وإصابتهما.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثين.