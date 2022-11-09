إصابة 4 أشخاص في حادثي سير بطرق بني سويف

أصيب 4 أشحاص في حادثي سير متفرقين بمحافظة بني سويف، اليوم الأربعاء.

وأصيب في الحادث الأول طالبين، إثر تصادم مركبة «توك توك» بعمود إنارة أمام مدخل قرية شاويش بمركز إهناسيا، والآخرة شخصين أيضا إثر انقلاب دراجة بخارية على طريق «القاهرة ـ أسوان» الزراعي، في نطاق مركز الواسطى، وجرى نقل المصابين إلى مستشفيي بني سويف الجامعي والواسطي المركزي.

إصابة طالبين في حادث مروري ببني سويف

في الحادث الأول تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم مركبة «توك توك» بعمود إنارة أمام مدخل قرية شاويش التابعة لمركز اهناسيا غرب المحافظة، أسفر عن إصابة طالبين، وجرى توجيه سيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة عمر عبد الوهاب، 19 عامًا، طالب، باشتباه كسر في القدم اليمنى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ورمضان سيد راضي، 19 عامًا، طالب، باشتباه كسر في القدم اليمنى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

إصابة اثنين في حادث انقلاب دراجة نارية بزراعي بني سويف

وفي الحادث الثاني تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق «القاهرة ـ أسوان» الزراعي، بدائرة مركز الواسطى، وجرى توجيه سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطي المركزي.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، هما: علي أحمد علي، 30 عامًا، باشتباه كسر في القدم اليسرى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود عبدالسيد محمود، 45 عاما، باشتباه كسر في القدم اليمنى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، مقيمان بمركز الواسطي.