انهيار عقار غرب الإسكندرية والبحث عن شخص مفقود وخروج الباقي دون إصابة 

انهار عقار في منطقة العجمي غرب الإسكندرية، منذ قليل، تسبب في فقدان شخص يجرى البحث عنه حاليا، بينما أنقذ باقي أفراد الأسرة بالكامل والذين كانوا يقطنون العقار المكون من 3 طوابق.

بدأت الواقعة حين تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد بانهيار عقار بمنطقة الدخيلة غربي محافظة الإسكندرية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية رفقة رجال الحماية المدنية والأجهزة المعنية في المحافظة إلى عقار الإسكندرية المنهار لرفع الأنقاض والبحث عن عالقين أسفل العقار في حال وجد ذلك.

خروج السكان دون إصابات

وتبين أن العقار مكون من 3 طوابق مأهول بالسكان، وأن الأسر المتضررة تمكنوا من الخروج من العقار قبل انهياره بلحظات.

البحث عن شخص مفقود

كما أبلغ أفراد الأسرة عن فقدان أحد أفرادهم بالداخل، ما تبعه عملية البحث عنه من قبل رجال الحماية المدنية.