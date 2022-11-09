إصابة شخصين في انقلاب سيارة على طريق طنطا كفر الشيخ بسبب السرعة الزائدة

أصيب شخصان بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي، بالقرب من مدخل مدينة طنطا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بانقلاب سيارة ملاكي على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بإصابات مختلفة ومتفرقة وأحدهم بحالة خطرة.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارتا إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، انقلاب سيارة ملاكي كان يستقلها شخصان، على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي، مما أدى إلى إصابتهما بإصابات مختلفة ومتفرقة في الجسد وأحدهما في حالة حرجة.

السرعة الزائدة السبب

وتبين أن الحادث نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وتم رفع آثار الحادث؛ تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، والتحفظ على السيارة.