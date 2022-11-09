محافظ الإسكندرية: إجراءات مكثفة للحد من المخالفات البيئية في الأحياء

وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة شن حملات مكبرة ومفاجئة على المحال والمطاعم والكافيهات، للتأكد من التزامهم بقواعد النظافة العامة.

تحرير 70 محضر بيئي في الإسكندرية

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن انتشار القمامة وعدم الالتزام بقواعد النظافة، يمثل إساءة كبيرة للمظهر الجمالي والحضاري للمدينة، كما أن لها آثار سلبية على الصحة العامة والبيئة المحيطة، وذلك بالتزامن مع فعاليات مؤتمر المناخ العالمي COP27.

وأوضح المحافظ؛ أن إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة وبالتنسيق مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية، نفذت 13 حملة مكبرة، جرى خلالها تحرير 70 محضر للحد من المخالفات البيئة في مختلف أحياء الإسكندرية، وذلك خلال شهر، موجها بأهمية التعاون المثمر بين الجهات كافة لتوعية المواطنين على جميع المستويات، للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام؛ حفاظا على البيئة.

13 حملة بيئية ناتجة في الإسكندرية

من جانبها، أشارت المهندسة رشا شوقي، مدير إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة، إلى أن الإدارة وجهت 13 حملة في الأحياء المختلفة، مرت على مناطق «الدخيلة - الماكس - شارع ونجت - طريق الجيش - شارع المكس - القباري - كامب شيزار - بشاير الخيرو غيط العنب - خورشيد – كرموز – باب الملوك - الطريق الدائري».

وأوضحت مدير إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة، أنه خلال الحملات تلفت فرق التوعية أصحاب المحال والمنشأت، إلى أضرار استخدام الأكياس البلاسكتية أحادية الاستخدام.