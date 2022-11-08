الإعلام الآسيوي يسلط الضوء على نجاح فعاليات مؤتمر المناخ

سلطت الصحف الآسيوية ووسائل الإعلام الضوء على مؤتمر المناخ COP27 المنعقد بشرم الشيخ في الفترة من 6 نوفمبر حتى 18 نوفمبر الحاليّ.

تناول الصحافة الروسية

أبرزت وكالة «سبوتنك» الروسية، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات، فى تقرير خبرى بعنوان: «الرئيس السيسي يعلن استعداده للعمل على وقف الأزمة في أوكرانيا"، كلمة الرئيس السيسي، خلال كلمة افتتاح الشق الرئاسي من مؤتمر المناخ، وركزت على إعلان سيادته استعداده للعمل على وقف الأزمة في أوكرانيا.

تناول الإعلام الصيني لقمة المناخ

أوردت وكالة «شينخوا» الصينية، بتاريخ (8/11) تقريرا بعنوان Cop27: دعوات لتوفير التمويل لخطط التكيف مع تغير المناخ، شمل على ما يلى:-

صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأنّ العالم يجتمع في Cop27؛ للتباحث بشأن إحدى أكثر القضايا العالمية أهمية وإلحاحا وهي مواجهة تغير المناخ الذي يوصف بأنه أخطر قضايا القرن وأشدها تأثيرًا، وأن ما يطمحه العالم من أهداف ليس مستحيلا إذا توافرت الإرادة الحقيقية لتعزيز العمل المناخى المشترك وترجمة ما يصدر عن الاجتماعات من نتائج إلى واقع ملموس.

وأكد السيسي أنّ ما يحتاجه العالم لتجاوز أزمة المناخ الراهنة يتجاوز مجرد الشعارات والكلمات وما تنتظره الشعوب اليوم هو التنفيذ السريع والفعال والعادل وخطوات حقيقية وملموسة نحو خفض الانبعاثات وبناء القدرة على التكيف مع تبعات تغير المناخ وتوفير التمويل اللازم حرصاً على تسمية هذه القمة (قمة التنفيذ).

دعا السيسى الدول المتقدمة للقيام بخطوات جادة إضافية للوفاء بالتعهدات التى أخذتها على نفسها في تمويل المناخ ودعم جهود التكيف والتعامل مع قضية الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ فى الدول النامية والأقل نموا على نحو يضمن صياغة مسارات عملية لتحقيق الانتقال المتوازن نحو الاقتصاد الأخضر، وناشد القادة الحاضرين توجيه رسائل واضحة للعالم تتضمن خطوات محددة لتنفيذ الالتزامات والتعهدات واقترح عليهم الإعلان عن المزيد من المساهمات المحددة وطنيا ورفع طموح استراتيجياتهم لخفض الانبعاثات.

تناول الإعلام الأسترالي لقمة المناخ

أوردت صحيفتى " CanberraTimes" و"The West Australian" الاستراليتان، بتاريخ (8/11) تقريرا تحت عنوان "أستراليا تدعم الشحن الأخضر في COP27"، شمل على ما يلى:-

في ظل تحدى التلوث البيئي، تخطط أستراليا لتوقيع اتفاقية مع سنغافورة لإنشاء ممرات شحن خضراء، وفي الوقت نفسه، دعا قطب التعدين الأسترالي «فورست» إلى التفكير طويل المدى عند معالجة أسعار الغاز والطاقة المتصاعدة، إذ إنّ التخطيط للمستقبل فقط يمكن أن يمنع ترسيخ إعدادات الطاقة الحالية بشكل أكبر.

أورد موقع "Scoop" الاخباري الاسترالي في (8/11) تقريرا بعنوان "دعاة ركوب الدراجات يدعون للعمل المناخى في COP27"، شمل على ما يلى:-

مع بدء مؤتمر المناخ COP27 ، دعا دعاة ركوب الدراجات حكومة نيوزيلندا ومدنها إلى زيادة الاستثمار فى ركوب الدراجات، حيث صرح "باتريك مورغان" من شبكة عمل الدراجات ، ان ممرات الدراجات هى أفضل وسيلة فى النقل، وإن تمكين المزيد من الأفراد من ركوب الدراجات أمر ضرورى لتحقيق اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، ومع ذلك فإن ركوب الدراجات يفتقر إلى الأولوية فى مزيج النقل وأجندة المناخ الأوسع.

أوردت صحيفة "In Daily" الاسترالية، بتاريخ (8/11) تقريراً بعنوان " الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من الجحيم المناخي في COP27"، شمل على ما يلى:-

"للبشرية خيار: التعاون أو الموت" بتلك الكلمات، أخبر الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" المندوبين فى بداية قمة COP27 فى مصر، أنهم يواجهون خيارًا صارمًا للعمل معًا الآن لخفض الانبعاثات أو إدانة الأجيال القادمة بكارثة مناخية.

كان الهدف من الخطاب تحديد نبرة عاجلة حيث تجلس الحكومات لمدة أسبوعين من المحادثات حول كيفية تجنب أسوأ آثار تغير المناخ، حتى فى الوقت الذى تشتت انتباههم بسبب الأزمة في أوكرانيا، والتضخم المتفشى للمستهلكين ونقص الطاقة.

تناول الإعلام الياباني لقمة المناخ

أوردت صحيفة "Japan Forward" اليابانية، بتاريخ (8/11) تقريراً بعنوان "اليابان تساهم في إعادة تشغيل محطاتها النووية فى COP27 "،سيكون استئناف توليد الطاقة النووية الطريقة الأكثر فاعلية لكسر الجمود وإثبات للعالم فى COP27 أن اليابان ملتزمة بإزالة الكربون، لا يزال هناك عدم ثقة عميق الجذور فى توليد الطاقة النووية فى اليابان، لكن حتى ألمانيا ، وهى قوة عظمى فى مجال الطاقات المتجددة، تخلت عن التخلص التدريجى من الأسلحة النووية، والذى كان مقررًا فى الأصل فى نهاية عام 2022.