رئيس «الاستثمار» بالحوار الوطني: كلمة السيسي في مؤتمر المناخ تضع العالم أمام مسؤولياته

قال الدكتور سمير صبري، رئيس لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إنّ كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاح الشق الرئاسي من مؤتمر المناخ، وضعت العالم أجمع أمام مسؤولياته، فهي لم تكن مجرد كلمات افتتاحية، وإنّما هي صيحة لإيقاذ القادة والحكومات الحضور والمتابعين لمواجهة الكوارث المناخية التي تتسارع وتيرتها وتزداد حدتها على نحوٍ غير مسبوق يومًا بعد يوم، مخلّفة وراءها آلاف الضحايا والمصابين والنازحين ومسببة خسائر مادية بالمليارات.

خفض الانبعاثات وبناء القدرة على التكيف

وتابع صبري، في تصريحات لـ«الوطن»، بأنّ الرئيس قدّم الأهداف المنشودة من مؤتمر المناخ بكل تحديدٍ ووضوح، والتي تتجاوز مجرد الشعارات والكلمات، بل التنفيذ السريع والفعّال والعادل، نحو خفض الانبعاثات وبناء القدرة على التكيف مع تبعات تغير المناخ، وتوفير التمويل اللازم للدول النامية التي تعاني أكثر من غيرها من أزمة المناخ الراهنة.

تأكيد دور مصر المحوري الإقليمي والدولي

وأضاف صبري، أنّ ما سمعناه في كلمة الرئيس السيسي تأكيد لدور مصر المحوري الإقليمي والدولي، وقدرتها على التدخل لإدارة الأزمات وإيمان القيادة السياسية المطلق بأنّ كل ما يشهده العالم من نزاعات أو كوارث يمكن مواجهته من خلال بناء الثقة والتفاهمات، فهو الأساس الذي تبنى عليه مصر سياستها الخارجية، وهو الأساس الذي جعلها اليوم تستضيف هذا الحدث الضخم على أراضيها.