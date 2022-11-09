«الغرفة التجارية» بالدقهلية: قمة المناخ COP27 حدث تاريخي للحفاظ على البشرية

قال المهندس أحمد رعب، رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية والأمين العام لحزب حماة الوطن بمحافظة الدقهلية، أنه توجه إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في فعاليات مؤتمر قمة المناخ cop 27، مؤكدا أن هذا الحدث التاريخي يستهدف تحسين مخرجات الإنتاج في دول أفريقيا بما يتوافق عمليا مع متطلبات حماية المناخ، ومواجهة التصحر والتحديات المستقبلية للقضاء على التلوث بكافة مناحي الحياة حفاظا على البشرية.

«رعب»: قمة المناخ رسالة للعالم بأكمله أن مصر بلد الأمن والأمان

وأضاف «رعب»، في بيان صحفي، أن استضافة مدينة شرم الشيخ المصرية لقمة المناخ COP27، رسالة للعالم بأكمله أن مصر بلد الأمن والأمان، مشيرا إلى أن مثل هذا الحدث فرصة لالتقاء رجال الأعمال وتنشيط السياحة، وتوظيف الحدث لإظهار إمكانات مصر، والبنية التحتية المتاحة، واختبار حقيقي لما تم إنجازه السنوات الماضية.

جامعة المنصورة: جوائز لأفضل 8 أبحاث علمية تقدم حلول للمشكلات البيئية

في سياق آخر، وزعت جامعة المنصورة جوائز على أفضل 8 أبحاث علمية تطبيقية للباحثين بكلية العلوم وتقدم هذه الأبحاث بشكل أساسي حلول للمشكلات البيئية، وجوائز المسابقة مقدمة من إحدى الشركات من بين 40 بحث تقدموا في المنافسة، وتتميز الأبحاث التي وقع عليها الاختيار قابليتها للتطبيق فى إطار رؤية مصر 2030 بجانب أنها أبحاث تطبيقية قابلة للتطبيق بالتزامن مع مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ.