جامعة المنصورة الجديدة تشارك في قمة المناخ بمشروع «سحابة صناعية متعددة الأغراض»

قال الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، إن الجامعة ستمثل الجامعات الأهلية في «قمة المناخ cop27» ضمن مسابقة الابتكار، التي نظمتها وزارة التعليم العالي، بعنوان «التغيير المناخي الإبداع للاستدامة» وكان مشروع الجامعة بعنوان «سحابه صناعية متعددة الأغراض».

وأضاف «الخولي»، في بيان، أن فكرة المشروع تكمن في بناء سحابة فوق أحد المجاورات بمدينة المنصورة الجديدة للقيام بالعديد من المهام منها تحلية المياه وتوليد الطاقة والتحكم في معامل رؤية السماء في المساحات المفتوحة للتحكم في نسبة التعرض للشمس، ومن الممكن أن تذهب هذه السحابة إلى عدة مدن أو البحر والتحكم فيها عن طريق طائرات ذاتية «دورن» وممكن استخدامها فوق الأراضي الصحراوية لتشارك في عمليه الاستصلاح والزراعة.

مشاركة جامعة المنصورة الأهلية بقمة المناخ

وأشار إلى أن هذه المسابقة في ضوء الاهتمام العالمي المُتزايد بقضية تغير المناخ، والتي تعُد إحدى أكثر القضايا الدولية إلحاحًا لتأثيرها الملحوظ والمتزايد على كافة الدول في شتى مناحي الحياة اليومية، وكذا مشاركة مصر للمجتمع الدولي في تأكيد أهمية قضية تغير المناخ، والسعي للقيام بدور إيجابي ونشط لمواجهة العواقب المختلفة لها، وذلك خلال استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ (COP 27) بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر 2022.

6 جامعات مصرية يشاركون في قمة المناخ cop27

وأوضح أن فوز جامعة المنصورة الجديدة في المسابقة والذي تقدم لها عدد كبير من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وجرى تصعيد 21 جامعة على مستوى هذه الجامعات للتصفيات النهائية وقامت الجامعات الذين وصلوا للتصفيات النهائية بعرض المشاريع المتأهلة أمام لجان التحكيم المتخصصة وفوز 6 جامعات من الجامعات الـ 21 لتمثل الجامعات الحكومية 3 جامعات والجامعات الخاصة جامعتان والجامعات الأهلية جامعة واحدة وقد فازت جامعة المنصورة الجديدة بجائزة الجامعات الأهلية من بين الست جامعات الفائزة.