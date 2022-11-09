«النيابة الإدارية» تفتح تحقيقا في انهيار عقارين بمحافظتي الجيزة والإسكندرية

أمر المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيقًا عاجلًا في واقعتي انهيار عقارين سكنيين، الأول في منطقة بعزبة الصعايدة بإمبابة، التابعة لحي شمال الجيزة، والثاني كائن في منطقة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، واللذان أسفر انهيارهما عن سقوط ضحايا ومصابين جراء الحادث.

التحقيق في سقوط عقارين

وكلف رئيس الهيئة، بحسب محمد سمير المستشار الإعلامي للهيئة، كل من نيابة الجيزة للإدارة المحلية القسم الثاني، ونيابة الإدارة المحلية بالإسكندرية القسم الثاني، بسرعة التحقيق في الواقعتين وعرض نتائج التحقيقات عليه فور انتهائها.