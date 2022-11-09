زيادة الطاقة الاستيعابية في مطار شرم الشيخ لـ10 ملايين راكب سنويا

قال باسم عبدالكريم، مساعد وزير الطيران المدني للشؤون الدولية، ورئيس اللجنة الوزارية للإعداد لمؤتمر المناخ، إنّنا عملنا على زيادة الطاقة الاستعابية لمبنى 2 بمطار شرم الشيخ من 7 إلى 10 ملايين راكب سنويًا الذي افتتح قبل مؤتمر قمة المناخ COP27 بأسبوعين، فضلًا عن زيادة مناطق انتظار الطائرات من 46 إلى 67 موقفًا؛ ليكفي عدد الطائرات الذي وصل خلال الـ3 أيام الماضية.

تطوير مطار شرم الشيخ ليكون صديق للبيئة

وأضاف «عبدالكريم»، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر» مع الإعلامية هدير أبوزيد، عبر القناة الأولى، أنّهم أبلغوا في شهر فبراير الماضي بمؤتمر قمة المناخ، وأنّه سيضم 40 ألف مشارك، مشيرًا إلى أنه حتى 20 سيتمبر الماضي كان عدد المشاركين على الموقع الرسمي للمؤتمر 7500 مشارك، لكن من سبتمبر حتى آخر أكتوبر وصلنا إلى أكثر من 40 ألف مشارك.

وتابع بأنّه تّم تطوير مطار شرم الشيخ ليكون صديقًا للبيئة، حيث أنه تم إنشاء ساحة انتظار السيارات أمام مبنى 2 بالطاقة الشمسية، كما أن مبني ركاب مطار برج العرب الذي يكفي 4 مليون راكب سنويًا صديق للبيئة بالكامل، وسيتم افتتاحه في يوليو القادم 2023، لافتًا إلى أن هناك تطوير كامل ومستمر في مطارات مصر وليس شرم الشيخ فقط، وذلك لزيادة الطاقة الاستيعابية للمسافرين.

افتتاح مطار سفينكس من قريب

وأشار مساعد وزير الطيران المدني للشؤون الدولية ورئيس اللجنة الوزارية للإعداد لمؤتمر المناخ، إلى أنه تم افتتاح مطار سفينكس من قريب في أول نوفمبر الحالي، وتشغيل الرحلات فيه، متابعًا أن مطار سفينكس كان يسعى 300 راكب في الساعة بطاقة استيعابية 400 ألف راكب سنويًا، ولكن الآن يسعى 900 راكب في الساعة بطاقة استيعابية مليون و200 ألف راكب سنويًا.