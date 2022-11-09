وزير خارجية الإمارات يزور جناح مصر في قمة المناخ بشرم الشيخ

أكدت الدكتورة هالة السعيد، تميز العلاقات بين مصر والإمارات، والتي أبدت دعمها لاستضافة مصر للدورة الحالية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ «COP27».

زيارة وزير الخارجية الإماراتي للجناح المصري

جاء ذلك خلال استقبال السعيد لوزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد، خلال زيارته للجناح المصري بالمنطقة الزرقاء بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ.

واصطحبت «السعيد» وزير خارجية الإمارات في جولة تفقدية للجناح المصري، حيث تم استعراض القطع الفنية المعروضة بالجناح وعلاقتها بقضايا المناخ وتعبيرها عن الثقافة المصرية.

علاقات متميزة بين البلدين

وأعربت الدكتورة هالة السعيد عن تقديرها لزيارة الشيخ عبد الله بن زايد للجناح المصري، والتي تأتي في إطار توطيد العلاقات المتميزة بين مصر والإمارات التي ستستضيف المؤتمر العام المقبل، مشيرة إلى أن الزيارة تعكس كذلك حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم استضافة مصر للدورة الحالية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ.