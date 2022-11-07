الإمارات تدعو العالم للبحث عن حلول عملية لوقف خسائر المناخ: الجميع في خطر

وجّه الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، دعوة مفتوحة للعالم، لإيجاد حلول عملية لمعالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغيّر المناخ، وخلق فرص نمو اقتصادي مستدام للبشرية بأكملها، مؤكدا أنّ مخاطر تغير المناخ تستهدف الجميع دون استثناء.

كلمة الرئيس الإماراتي في قمة المناخ COP27

وأضاف الرئيس الإماراتي، خلال كلمته في افتتاح قمة المناخ COP27 التي تستضيفها شرم الشيخ، أنّ الإمارات مسؤول ومزود للطاقة في العالم، وستستمر في دورها طالما كان العالم بحاجة إلى غاز ونفط، لافتا إلى أنّ النفط والغاز اللذان تنتجهما بلاده، ضمن الأنواع الأقل كثافة كربونية في العالم بحكم الجيولوجيا.

وتابع محمد بن زايد، أنّ الإمارات ستواصل التركيز على خفض انبعاثات النفط والغاز، موضحا أنّ ما تفعله ليس بجديد، حيث وجّه الشيخ زايد منذ عقود، بوقف عمليات حرق الغاز، وأرسى الاستدامة في الإمارات حفاظا على البيئة والموارد الطبيعية، وسيرا على هذا النهج، بدأنا تنويع اقتصادنا وبناء القدرات في الطاقة المتجددة والنظيفة لتحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وكانت الإمارات أول دولة في المنطقة تعلن المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

الإمارات تستثمر 100 مليار دولار في الطاقة النظيفة

وأضاف رئيس دولة الإمارات، أنّ بلاده أطلقت قبل أيام، اتفاقية شراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية لاستثمار 100 مليار دولار، وإنتاج 100 جيجا وات من الطاقة النظيفة بمختلف أنحاء العالم، لافتا إلى أنّ هذه المبادرات تخلق قطاعات ومهارات ووظائف جديدة، وتساعد على إبقاء الأمل لتفادي ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة.

وأكد محمد بن زايد، أنّ الإمارات مستمرة في نهجها بمد جسور التعاون والتواصل مع المجتمع الدولي، وتستعد لاستقبال الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف بمدينة دبي 2023، لدعم تنفيذ مخرجات المؤتمرات السابقة، وإنجاز أول تقييم عالمي للتقدم في اتفاق باريس للمناخ، وستحرص على مشاركة واحتواء الجميع، بما في ذلك التمثيل المناسب للمرأة، وحشد طاقات الشباب، وتحفيز شغفهم الكبير لإيجاد حلول مستدامة».