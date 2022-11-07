رئيس الإمارات يؤيد مناشدة السيسي بحل الأزمة الأوكرانية: نحتاج إلى السلام

أيد محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مناشدة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة وقف الأزمة الروسية الأوكرانية: «نحن معك بما صرحت به، نحتاج إلى السلام وحوار ووقف العنف، وأود أن أشكر مصر على تنظيم واستضافة الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف».

وأضاف رئيس دولة الإمارات، في كلمته بحفل افتتاح القمة العالمية للمناخ، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، «نجتمع اليوم في وقت حرج لكوكبنا، فعالمنا يواجه تحديات معقدة ومن أهمها تغيير المناخ، الذي أصبح يؤثر على الاستقرار والأمن في العالم، وبما أننا لا نملك إلا أرضا واحدة ولكن من الضروري أن نوحد جهودنا لمعالجة هذا التحدي من خلال العمل المناخي الذي ننظر إليه كونه فرصة للإبتكار وإيجاد الحلول، وتنويع الاقتصاد».