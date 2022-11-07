الإمارات والسعودية على قائمة الأكثر استيرادا لمواد البناء المصرية

احتلت كندا والإمارات وإيطاليا والسعودية قائمة الدول الأكثر استيرادا لمنتجات مواد البناء المصرية خلال الأشهر التسعة الماضية.

وكشفت بيانات صادرة عن المجلس التصديري لمواد البناء أن صادرات القطاع إلى كندا بلغت 656 مليون دولار مقارنة بـ513 مليون دولار بنسبة نمو 28%، وحققت في الإمارات 555 مليون دولار، مقارنة بـ 316 مليون دولار بنسبة نمو 76%، فيما احتلت إيطاليا المركز الثالث للصادرات 486 مليون دولار مقابل 629 مليون دولار، بنسبة تراجع 23%.

قفزة في الصادرات المصرية إلى السعودية

وجاءت السوق السعودية في المركز الرابع، حيث حققت صادرات مواد البناء المصرية 428 مليون دولار مقابل 247 مليون دولار، بنسبة نمو 74%، تلتها إسبانيا التي استوردت بقيمة 291 مليون دولار، مقابل 384 مليون دولار، بنسبة تراجع 24%، ثم ليبيا التي استوردت 208 مليون دولار، مقارنة بـ223 مليون دولار بنسبة تراجع 7%.

وجاءت تركيا في المركز السابع ضمن قائمة الأكثر استيرادا لمواد البناء، بقيمة 157 مليون دولار، مقابل 191 مليون دولار، بنسبة تراجع 18%، تلتها سوق الولايات المتحدة بقيمة واردات مصرية 144 مليون دولار، مقابل 227 مليون دولار، بنسبة تراجع 37%.

الجزائر في المركز الأخير لاستيراد مواد البناء

في المركز الأخير جاءت غانا، التي استوردت منتجات بقيمة 120 مليون دولار، مقابل 65 مليون دولار، وبنسبة نمو 86%، فيما جاءت الجزائر في المركز الأخير ضمن قائمة العشر الكبار الأكثر استيرادا لمواد البناء المصرية بقيمة 105 مليون دولار، مقابل 71 مليون دولار، وبنسبة نمو 48%.

وتستهدف الحكومة الوصول بالصادرات المصرية غير البترولية إلى نحو 100 مليار دولار في إطار جهود تحسين موارد النقد الأجنبي للبلاد.