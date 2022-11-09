منسق تحالف القوى المدنية: هدفنا تحقيق العدالة المناخية وسماع آراء المواطنين

قالت الدكتورة شيماء القصاص، منسق عام تحالف القوى المدنية من أجل المناخ، إنّ فكرة تحالف القوى المدنية من أجل المناخ مُخرج من مجموعة الموائد المستديرة التي كانت باسم «THE WAY TO COP27»، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أنّ الهدف من التحالف سماع جميع آراء المواطنين، والتحدث عن العدالة المناخية، لذلك جاءت فرة التحالف.

تحالف القوى المدنية يضم من 15 إلى 17 مؤسسة

وأضافت «القصاص»، خلال حوارها لبرنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى، أنّ تحالف القوى المدنية من أجل المناخ يضم من 15 إلى 17 مؤسسة، حيث إنّ تلك المؤسسات حاصلة على صفة مراقب من الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنّه بدأ تأسيس جمعية تنمية وطن المجتمعات المحلية، ومؤسسة مناخ أرضنا، ومركز خدمات التنمية.

وتابعت بأن الهدف توحيد الصوت والجهود، وعمل دعوة وكسب تأييد لقضايا التغير المناخي، علاوة على المناداة بالعدالة المناخية، مضيفة أنّ جميع المفاوضات تأتي بحضور المؤسسات والجمعيات التي لها أجندة خاصة بها في تلك القضية.

العدالة المناخية مرتبطة بحقوق الإنسان

وأشارت منسق عام تحالف القوى المدنية من أجل المناخ، إلى أنّ التحالف سيكون له مجموعة من الأنشطة والمبادرات المجتمعية بمشاركة كل الجهات المعنية سواء مجتمع مدني، فضلًا عن المبادرات الشبابية المعنية بقضية التغيرات المناخية، مستطردة أن العدالة المناخية مرتبطة بحقوق الإنسان الخاصة بالتغيرات المناخية.