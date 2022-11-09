منظمة الحكومات الأفريقية تشيد بتنظيم COP27 في مصر: نجاح لأفريقيا

التقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وفدا من منظومة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، ضمّ فاطيما عبدالمالك، عمدة مدينة نواكشوط، ورئيسة المنظمة، وجان بيير إمباسي، سكرتير عام المنظمة، والسفير محمد حجازي، مستشار الوزير للتعاون الدولي، والدكتور خالد قاسم، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والسياسات العامة والمنظمة، بمقر جناح منظمة المدن والحكومات الأفريقية، على هامش فعاليات انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ COP27.

نجاح تنظيم COP27 في مصر

وفي بداية اللقاء، قدّم وفد منظمة المدن والحكومات الأفريقية، خالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية، ووزير التنمية المحلية، على النجاح والتنظيم الباهر والرائع لقمة المناخ، من حيث حجم المشاركة ودقة التنظيم، حيث أكدت رئيسة المنظمة الأفريقية، أنّ النجاح المصري في استضافة قمة المناخ، نجاح باسم الدولة المصرية والقارة الأفريقية بأكلمها، باعتبار أنّ استضافة مصر لفعاليات القمة بالنيابة عن أفريقيا.

وأشار وفد المنظمة الأفريقية، إلى أنّ اختيار مصر لهذه الضيافة ليس فقط دليل على القدرات التنظيمية التي تتمتع بها الدولة المصرية، لكن أيضا ثقة في تبني الأجندة الأممية الدولية لما تملكه من إمكانيات وتاريخ أممي.

وأعرب وفد المنظمة عن تقديره لموافقة وزارة الخارجية المصرية على استضافة المقر الإقليمي للمنظمة عن إقليم شمال أفريقيا بمحافظة القاهرة، لاستضافة مجموعة العمل المعنية بتطبيق المبادرة الأفريقية للمناخ، ما يعد دليل آخر على الثقة في دور المنظمة الأفريقية وقدرتها على تنفيذ واستضافة مجموعة العمل، ما يعطي المكتب الإقليمي دور فاعل في الأجندة الأفريقية.

حياة كريمة في أفريقيا

وأشاد سكرتير عام المنظمة بالدعم والمساندة التي تقدمها وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة للمكتب الإقليمي للمنظمة، وأعرب جان بيير إمباسي، عن تقديره للمبادرة التي عرضها وزير التنمية المحلية، في قمة المدن الأفريقية الماضية، والتي دعا فيها إلى تطبيق المبادرة المصرية «حياة كريمة» على الساحة الأفريقية.

تحديات المناخ في القارة الأفريقية

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أهمية دور الإدارة المحلية لمواجهة التحديات التي تواجه المدن والمحافظات في دول القارة الأفريقية، وعلى رأسها التغيرات المناخية والتنمية الاقتصادية وأزمة الغذاء وغيرها من الأزمات الأخرى، حيث تعتبر المحليات والمدن حائط صد أمامها ومن الضروري والمهم إعطاء المكانة والدور الذى تستحقه المدن والمحليات بأفريقيا.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى عقد جلسة على هامش فعاليات قمة المناخ، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن مبادرة حياة كريمة على المستوى الأفريقي، لعرض الخبرات المصرية للأشقاء الأفارقة في هذه المبادرة، مشيرا إلى توجيهات رئيس الجمهورية، بنقل التجربة المصرية فيما يخص مبادرة «حياة كريمة» لتحقيق حياة كريمة لجميع شعوب الدول الأفريقية.

استضافة مصر قمة Africites 2025

وشهد اللقاء استعراض الترتيبات الجارية لاستضافة مصر للقمة المقبلة Africites 2025 بوصفها من أهم الأحداث على الساحة الأفريقية، حيث أشار وزير التنمية المحلية، إلى أنّ مصر تنظر بشكل إيجابي للاستضافة، وستعمل على توقيع الاتفاقية الخاصة بالاستضافة خلال الفترة المقبلة بحضور رئيس مجلس الوزراء.

وأعرب وفد منظمة المدن الأفريقية، عن تقديره الكامل للجهود المصرية في هذا الشأن، مؤكدين أنّ استضافة مصر للقمة على هذا النحو المميز والرائع فيما يخص قمة المناخ، ينقل كل تلك الخبرات لقمة المدن الأفريقية.

كما شهد الاجتماع استعراض آخر مستجدات الجهود المصرية فيما يخص استضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي 2024، حيث يعد المنتدى فرصة للتعرف على قضايا ومشكلات المدن والاستفادة من التجربة التنموية المصرية في عدد من المجالات الحضرية، والتي تم إنجازها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

100 مليون شجرة لمواجهة تغير المناخ

وعرض اللواء هشام آمنة، خلال اللقاء، جهود وزارة التنمية المحلية، في إطار جهود الدولة المصرية لمواجهة والتصدي للتغيرات المناخية خلال السنوات الماضية، بما يساهم في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين في جميع المحافظات المصرية، والتي كان آخرها المساهمة في المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة على أرض المحافظات، لافتاً إلى أنّ مصر ودول القارة الأفريقية من أقل الدول مساهمة في الانبعاثات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى افتتاح رئيس الجمهورية، مركز التحكم الرئيسي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، الذي يعد أكبر المنظومات بالشرق الأوسط وأفريقيا في هذا الشأن، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على أرض المحافظات، وتوفير المعلومات والبيانات لمتخذي القرار لتحقيق سرعة رد الفعل خلال الحالات والأزمات الطارئة.