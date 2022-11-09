عودة التيار الكهربائي بعد انقطاع 3 ساعات في الإسكندرية

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، اليوم الأربعاء، عودة التيار الكهربائي وذلك بعد انقطاعه لأعمال الصيانة بأحياء غرب ووسط وشرق الإسكندرية لمدة 3 ساعات.

ووفقا لبيان شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، انقطع تيار الكهرباء عن المناطق التالية: «حي شرق بخورشید بمنطقة صرف صحي 2، وسیدي بشر، ومنطقة سابا باشا بالتحديد ترام السيوف ومنطقة باكوس بشارع وينجت».

عودة الكهرباء بحي وسط

وشملت المناطق أيضًا مناطق «حي وسط مثل الإبراهيمية، وكليوباترا حمامات ومنطقة محرم بك بالتحديد القنصلية الأمريكية ومناطق حي غرب تنقطع المياه عن غرب الدخيلة، بالتحديد شارع المطافى متفرع من شارع ناجي و منطقة البيطاش بالتحديد خلف فتح الله ومنطقة الهانوفيل بالتحديد أم زغير 1 و2».

عودة الكهرباء بحي العجمي

وانقطعت الكهرباء أيضًا في حي العجمي عن منطقة أبو تلات تحديدا بجوار مسجد جلال رشوان وحي العامرية ومرغم والناصرية القديم وبرج العرب والحي السكني الخامس، ولكنها عادت بعد 3 ساعات.

خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين

ونوهت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء عن وجود خط ساخن برقم 121 لاستقبال شكاوى المواطنين، مع استمرار فتح خط استقبال الشكاوى طول اليوم للتسهيل على المواطنين.