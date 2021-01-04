رئيس حي العامرية: الملوحة السبب في ابتلاع سيارة ومصرع مواطن بالإسكندرية

قال اللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية، إن هناك تفاعلا مع المواطنين في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أما فيما يخص واقعة الهبوط الأرضي في الحي فإن سبب الأمر هو وجود بيارة في مصنع عند طيبة 1 وبها مخلفات المصنع والسبب لحدوث الحفرة هو وجود ملوحة تكونت على مدار 15 عاما، ما أدى إلى وجود حفرة بعمق 15 مترا تحت الأرض، ما أدى إلى ابتلاع سيارة مواطن أثناء سيره بها، ووفاته في الحال.

مراقبة المصانع المستمرة

وأضاف رئيس حي العامرية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، بديلا عن الإعلامي وائل الإبراشي الذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، أن هناك بيارة أخرى مجاورة وتم تشكيل لجنة من الطرق والكباري والبيئة والكهرباء لرفع المياه منها وتحليل نسبة الملوحة في الأرضية الخاصة بها لمنع تكرار الأمر، كما تم ضبط أحد المصانع لديها بيارات غير آمنة، خاصة أن الحي يوجد به 805 مصانع ويتم مراقبتهم باستمرار وتم ضبط مصنعين والتحفظ على الأدوات الخاصة بهم وسيتم عرض الأمر على لجنة هندسية لمعاينة المكان والتعرف على سبب وجود الحفرة.

شقيق المتوفى

من جانبه قال عبد الرزاق، شقيق المتوفى، إنه يتم التحقيق في الوقت الحالي عن طريق النيابة وتابع: «أخي كان يسير ولم يتوقع وقوع هذا الأمر ومرة واحدة حدث الأمر والأرض كانت تغلي مثل البركان ورائحة البيارة سامة للغاية، وحضر رئيس الحي ليشاهد الأمر»، وتابع: «كرمنا في الدولة تجيب حقنا القانوني ويا ريت أي مصانع ألبان يجب وضعها في الصحراء، واللي حصل بسبب إهمال صاحب المصنع، ده كمان في بيارتين أو 3».