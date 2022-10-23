أماكن ومواعيد انقطاع الكهرباء في 13 منطقة بالإسكندرية اليوم.. 3 ساعات

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، انقطاع التيار الكهربائي عن 13 منطقة في نطاق شرق ووسط وغرب عروس البحر الأبيض المتوسط لمدة 3 ساعات، حيث بدأ الانقطاع من 9 صباحا حتى 12 من منتصف ظهر اليوم.

وأكدت الشركة في بيانها، منذ قليل، أن انقطاع التيار الكهربائي في 13 منطقة بالإسكندرية يأتي نتيجة لأعمال الصيانة اليوم الأحد، لافتة إلى بدء الانقطاع من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا.

أماكن انقطاع الكهرباء شرق الإسكندرية

وأشارت الشركة إلى أن أماكن انقطاع الكهرباء شرق الإسكندرية، تمثلت في «الرأس السوداء : موزع الخراط، وبشر: شارع سيدي كمال مع جمال عبد الناصر المندرة بحری، وباشا: 19 شارع ابراهيم نصیر لوران».

أماكن انقطاع الكهرباء وسط الإسكندرية

ولفتت الشركة إلى أن أماكن انقطاع الكهرباء وسط الإسكندرية، تمثلت في «الإبراهيمية : 169- 143 شارع بورسعيد، شارع تنيس، ومحرم بك: قطامش محرم بك السريع، شارع العطارين مع شارع شريف، والجمرك: شارع باب سدرة عمر ـفندی».

أماكن انقطاع الكهرباء غرب الإسكندرية

وتمثلت أماكن انقطاع الكهرباء غرب الإسكندرية في: «القباري: شركة مصر للتجارة القباري السريع، والدخيلة: طريق مطروح امام مسجد سناتي، والهانوفيل: أجياد مكة، وبرج العرب: إنارة 1 و2 و3 سویلم أهالي غرب المطار، ومرغم: الهدى للبلاستيك (عبد القادر)».