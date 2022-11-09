مدرسة بشرم الشيخ تطلق مشروعا لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية

قالت دينا عامر، مديرة مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات، إن المدرسة بدأت تنفيذ مشروع إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بهدف تصنيع بعض الأجهزة، وذلك بشكل متميز يضاهي ما تقوم به الصين ودول جنوب شرق آسيا، ضمن مشروعات «وطن أخضر» التي يتناولها مؤتمر المناخ في شرم الشيخ.

تدوير المخلفات الإلكترونية

وأضافت مديرة مدرسة شرم الشيخ الرسميه للغات، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه يتم الاعتماد في مشروع تدوير المخلفات الإلكترونية على طلاب المرحلتين الابتدائية والثانوية.

وأشارت إلى أن طلاب الثانوية العامة يقومون حاليا بالاستفادة من التابلت في البحث عن معلومات حول هذا الموضوع، من خلال بنك المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع أولياء الأمور، للمساهمة في مشروع صديق للبيئة يفيد المجتمع.

تعاون بين المحميات ومديرتي الصحة والتعليم

وذكرت «عامر»، أن هناك تعاونا حول هذا المشروع صديق البيئة بين إدارة المحميات والإدارتين التعليميتين في شرم الشيخ والطور، وكذلك تنسيقا بين المدارس وقطاع الصحة وجامعة الملك سلمان لنشر الفكرة وإعادة تدوير جميع المخلفات الإلكترونية، والاستفاده منها في منتجات جديدة ونشر ثقافة التخلص من المخلفات بشكل آمن.

وتستضيف مدينه شرم الشيخ قمه المناخ بحضور ملوك ورؤساء وأمراء ورؤساء حكومات من مختلف دول العالم، إضافه إلى متخصصين في البيئة، للمشاركة في مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر خلال هذه الأيام.