بعد افتتاحه رسميا.. 7 معلومات عن مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالدقهلية

قبل أيام قليلة من انطلاق الحدث الأبرز في عام 2022، وهو مؤتمر المناخ COP27، افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، مصنع تدوير المخلفات في قرية الحوتة بمدينة المنزلة التابعة لمحافظة الدقهلية، لذا تستعرض «الوطن» المعلومات كافة حول المصنع.

معلومات عن مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالدقهلية

1 - تم تطوير مصنع المنزلة على مساحة وصلت إلى 12,6 فدان.

2 - الطاقة التصميمة أو الاستيعابية لمصنع تدوير المخلفات الصلبة تُقدر بـ640 طن بشكل يومي.

3 - يعمل مصنع المنزلة بتكنولوجيا ألماني هولندي.

4 - تكلفة تطوير المصنع وصلت إلى 165 مليون جنيه، في إطار الخطة الاستثمارية لمحافظة الدقهلية.

5 - يخدم مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالدقهلية مراكز القطاع الشمالي الشرقي، وعددهم 6 في المحافظة، كالتالي: «ميت سلسيل، والمطرية، والمنزلة، والكردي، ومنية النصر».

6 - يقدم مصنع المنزلة خدماته إلى عدد سكان يصل إلى مليون نسمة.

7 - يحتوي المصنع على معدات متخصصة في تنقية السماد العضوي مرة أخرى، كما أنه يُعطي منتجات مطابقة للمواصفات.

افتتاح مصنع تدوير المخلفات بالدقهلية

الجدير بالذكر، أنه جرى افتتاح مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالدقهلية، يوم الاثنين الماضي، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، برفقة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالإضافة إلى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية.