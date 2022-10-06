مصنع تدوير المخلفات بأسيوط.. يخدم 3 مراكز بتكلفة 170مليون جنيه

يُعد مصنع تدوير المخلفات الصلبة بأسيوط الذي يجري إنشاءه بالصحراوي الغربي بنطاق مركز الغنايم بمحافظة أسيوط، الأول من نوعه على مستوي المحافظة، حيث تبلغ تكلفته الإجمالية 170 مليون جنيه ويخدم مراكز جنوب أسيوط بالكامل وتم البدء فعليًا في أعمال الإنشاءات.

أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة

ويقع المصنع على مساحة 29 فدان بمنطقة نزلة الصحراوي بـ مدينة الغنايم ويعمل باستخدام أحداث الوسائل والتكنولوجيا الحديثة وتصل طاقة الإنتاج به 300 طن/يوم ويقوم بتحويل المخلفات الصلبة إلى سماد عضوي ومخلفات البناء إلى طوب انترلوك يعاد استخدامه مرة أخري.

وقال أحمد كمال، أحد أهالي مركز الغنايم، إن إنشاء هذا المصنع بالطريق الصحراوي الغربي سيساعد على البدء في التنمية بهذه الصحراء الشاسعة وخلق مدن صناعية أخري حيث انشاء هذا المصنع الذي يعد من المشروعات الاستثمارية الضخمة بمحافظة أسيوط، سوف يوفر المرافق في هذا المكان ومن ثم التوسع في المستقبل في انشاء بعض المصانع التي تعود بالخير على شباب قري ومراكز جنوب أسيوط، وخصوصا مع قرب المنطقة إلى طريق القاهرة - أسيوط بالصحراوي الغربي ومطار أسيوط الدولي.

وتابع حسن أحمد، عامل، أن هذا المصنع سوف يساعد في التخلص من القمامة والمخلفات بأشكالها المختلفة حتى مخلفات الهدم والبناء ويقوم بتحويلها إلي مواد يصلح استخدامها وخلق مئات من فرص العمل لشباب قري ومراكز أسيوط، وخلق مزيد من الاستثمارات.

المشروع يخدم 3 مراكز

وقال مصطفي علي، رئيس مركز ومدينة الغنايم في أسيوط، لـ الوطن إنه قام بتفقد مشروع إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز الغنايم، تفعيلا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ويجرى انشاؤه بالطريق الصحراوي الغربي لمركز الغنايم على مساحة حوالى 29 فدانا وبتكلفة 170 مليون جنيه تقريبا ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة وبطاقة إنتاج حوالى 300 طن / يوم والذى يعد الأول من نوعه على مستوى الجمهورية لخدمة ثلاث مراكز الغنايم وصدفا وأبوتيج وسيتم المشروع على عدة مراحل لاستقبال مخلفات هذه المراكز وإعادة تدويرها لإنتاج السماد والوقود البديل.

وأضاف رئيس مدينة الغنايم أن هذا المشروع سيعد نقلة حضارية كبيرة وسيكون له مردود اقتصادي وبيئي إيجابي على مركز الغنايم كما سيسهم في الارتقاء بمنظومة النظافة والتخلص الآمن من المخلفات وتحويلها إلى اشياء ومواد يعاد استخدامها واستغلالها وفي نفس الوقت القضاء على المشاكل البيئية.

تصنيع المواد الخام والبلاستك والورق والانترلوك

وقال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط في تصريحات له، إن مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز الغنايم يقوم بإعادة وتصنيع المواد الخام واستغلال جميع المخلفات في انتاج بلاط الانترلوك وانتاج البلاستك والورق ويتم عمل محرقة وحزام أخصر بمحيط المجمع وسيساهم بشكل كبير في التخلص السليم والامن بيئيا والذي سيكون له مردود كبير سواء بيئيا واقتصاديا.