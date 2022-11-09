محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة دمرو الإعدادية للبنات بتكلفة 8 ملايين جنيه

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمستوى طالبات مدرسة دمرو الاعدادية للبنات، العلمي، إضافة لمعلوماتهن عن مؤتمر المناخ الذي يعقد بشرم الشيخ برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، ومعلوماتهن عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وما تضمه من مشروعات خدمية ستشهدها قرى سيدي سالم خلال المرحلة الثانية من المبادرة.

جاء ذلك افتتاح اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، عمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ، لمدرسة دمرو الإعدادية للبنات التابعة لإدارة سيدي سالم إنشاء جديد بتكلفة 8 ملايين و 17 ألف جنيه على مساحة 1575 متر مكونه من 15 فصل إضافة لمعمل ومكتبة وحجرات معلمين ودورات مياه ، تزامنا مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

جاء ذلك بحضور محمد عبدالحميد هاشم، عضو مجلس النواب، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم، وشريف هيكل،رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، والمهندس محمد سلامة، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ، والمهندس وفائي الشناوي، رئيس الإدارة الفنية لقطاع كفر الشيخ.

عروض فنية

وشهد محافظ كفر الشيخ العروض المتعددة للطفلات والطالبات موجها الشكر لهم وللمعلمين.

وتفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه الفصول وناقش الطالبات في عدد من المواد الدراسة منها اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات، كما تفقد معمل المدرسة وناقش الطالبات عن مدى ما يتم من تجارب بالمعمل وأوجه استفادتهم من إجراء تلك التجارب.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ مكتبة المدرسة واطلع على محتوياتها،موجها بإجراء المسابقات المتعددة للطالبات،وتشجيهن على الاستعارة.

مخبوزات متنوعة

كما تفقد معرض المنتجات الغذائية من مخبوزات متعددة وعصائر بأيدي الطالبات، وحاور الطالبات في كيفية عمل تلك المخبوزات ومكطوناتها، إضافة لتوجيهه عدد من الأسئلة في العديد من المواد الدراسية، أظهرن تمكنهن فيها.