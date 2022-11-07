محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة جديدة في الحامول بتكلفة 6.6 مليون جنيه

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، مدرسة قرية 60 الخاشعة للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة الحامول التعليمية، بقرية الحرية التابعة لمركز الحامول، إنشاء جديد بتكلفة 6 ملايين و605 آلاف جنيه على مساحة 2625 مترا مكونة من 11 فصلا إضافة إلى المعامل والمكتبة وحجرة المصادر ودروات المياه، ضمن المشروعات الجاري افتتاحها تزامنا مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

افتتاح مدرسة.. واختبار للتلاميذ

جاء ذلك بحضور محمد ذكي، عضو مجلس النواب، ويونس عبدالرازق، عضو مجلس النواب، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، والمهندس محمد سلامة، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ، والمهندس وفائي الشناوي، رئيس الإدارة الفنية لقطاع كفر الشيخ.

وتفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه الفصول الدراسية، وحاور الطلاب في عدد من الموضوعات الدراسية، كما تفقد المعامل وحجرة المصادر وحجرات الأنشطة، واختبر محافظ كفر الشيخ الطلاب في عدد من المواد الدراسية خاصة في اللغة الإنجليزية والرياضيات، وأشاد بتلاميذ رياض الأطفال وتفاعلهم مع معلميهم.

العيد القومي لكفر الشيخ

يذكر أن محافظة كفر الشيخ تحتفل بعيدها القومي خلال الفترة الحالية، والذي يواكب 4 نوفمبر من كل عام، وهو ذكرى انتصار المقاومة الشعبية على قوات العدوان الثلاثي عام 1956 بمعركة البرلس.