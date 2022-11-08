محافظ كفر الشيخ يسلم 60 جهازًا لـ15 فتاة مقبلة على الزواج

سلّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، 60 جهاز عرائس لـ15 فتاة مقبلة على الزواج من الفئات الأولى بالرعاية كما حددتها وحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة كفر الشيخ.

يأتي ذلك، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، والتعاون المشترك بين المحافظة ومؤسسة العربي للتنمية المجتمعية، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، وإسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ للاستثمار وشئون المجتمع، وإيمان عبد الحميد، مدير إدارة شئون المجتمع، وبسمة الديب، مدير وحدة حقوق الإنسان.

تخفيف العبء عن الأيتام

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة شهدت عملا خيريا مجتمعيا من الطراز الأول لتجمع عدد من المؤسسات الخيرية للتحالف الوطني، مؤكدًا أنه عمل يشعر المستفيدين من العرائس من ذوي الهمم ويتيمي الأب والأم من خلاله بفرحة وسعادة، وأن الدولة بكل فئاتها مشاركة في أفراحهم وتخفيف العبء عنهم متمنيًا زيادة أعداد المستفيدين، لتغطية معظم مراكز المحافظة.

وقدم «نور الدين»، التهنئة للفتيات المقبلات على الزواج وأسرهن، متمنيًا لهن حياة زوجية سعيدة، كما أعرب سعادته البالغة بوجوده معهم، لافتًا أن الدولة المصرية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وأبنائها المخلصين لن يدخروا جهدًا في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلي أن هذا الحدث ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ66، مثنيًا على دور منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها مؤسسة العربي للتنمية المجتمعية في تقديم الخدمة المجتمعية للأسر الأكثر احتياجًا، وأن هذه المبادرة كانت نموذجًا من النماذج المضيئة التي من المفترض أن يسير على خطاها باقي منظمات المجتمع المدني ليتقدم من خلالها بقيه القطاعات.