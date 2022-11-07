محافظ كفر الشيخ يفتتح وحدة طب الأسرة بـ 13 الحفير: تخدم 8 آلاف مواطن

افتتح اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وحدة طب الأسرة 13 الحفير التابعة لمركز الحامول، وتابع الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور محمد زكي، عضو مجلس النواب، والدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، والدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الصصحة، وعدد من الأجهزة الشعبية والتنفذية، والمواطنين.

خدمات طبية للمواطنين

بينما تفقد محافظ كفر الشيخ العيادات والصيدلية ومعمل الوحدة، وسكن الأطباء، وسكن التمريض، مؤكداً أن الوحدة تخدم حوالي 8 آلاف مواطن، وتقدم خدمات متعددة للمواطنين منها تنظيم الأسرة، وإجراء الكشف الطبي بالعيادات، والتطعيمات، وإجراء التحاليل الطبية المتعددة ومنها صورة الدم كاملة.

أجهزة طبية متطورة

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أيضا أن الوحدة تضم معمل مجهز بأحدث الأجهزة لإجراء التحاليل المتعددة، وتقدم الوحدة خدمات المبادرات الرئاسية، ومنها صحة المرأة، والأمراض المزمنة، والاحتلال الكلوي، وتقديم ندوات من خلال نادي صحة المرأة، والتغذية السلمية، وغيرها من الخدمات، واستقبلت الوحدة، اليوم الإثنين، 120 متردداً.