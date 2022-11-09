بدء مشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في فعاليات قمة المناخ «صور»

شارك أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، اليوم الأربعاء، في جلسات وفعاليات مؤتمر وقمة المناخ، إذ يشارك رؤساء اللجان النوعية وعدد من هيئات مكاتب اللجان والهيئات البرلمانية ضمن الفعاليات والجلسات، لمناقشة عدد من القضايا حول التحول الأخضر والتشريعات الداعمة لذلك، إضافة إلى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

النواب المشاركون في الفعاليات

ومن أبرز المشاركين من النواب المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والطفل، وحسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة، ورشا رمضان وكيل اللجنة، والمهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، وطارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، وأحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، والدكتور أيمن أبو العلا ويسري المغازي رئيس لجنة الشؤون العربية، وأحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، والدكتور سامي هاشم رئيس لحنة التعليم، وأحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجميع رؤساء اللجان ونواب تنسيقية شباب الأحزاب.

الدور المصري في المنطقة

وعلى هامش مشاركته في الفعاليات، قال حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة لـ«الوطن»، إن مؤتمر المناخ كشف للعالم قدرات مصر وفاعلية الدور المصري في المنطقة، بل والمستوى العالمي.

وأضاف «عوض الله»، فخر لكل مصري أن تتحول بلده للاقتصاد الأخضر، لتقود العالم والشرق الأوسط كمركز إقليمي في هذا الجانب.

وأشاد رئيس اللجنة بالمشروعات والاتفاقات التي وقعتها مصر، والمبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي، ودفع الدول لتنفيذ التزاماتها لدعم وتمويل الدول النامية ومشروعات الطاقة الخضراء.

وأشار «عوض الله»، أن مصر لديها مشروعات للتحول والطاقة الخضراء، وبدأ تنفيذها منذ وقت مبكر، حيث تمتلك أكبر محطة طاقة للكهرباء بالطاقة الشمسية، وهي محطة بنبان بأسوان، كما وقعت مصر استثمارات جديدة لمشروعات الطاقة بالرياح في السويس والعين السخنة مع شركات عالمية وإمارتية مع دولة الامارات.