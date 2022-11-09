زعيم الجمهوريين في «النواب الأمريكي»: سنستعيد المجلس

قال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، إنّ من الواضح أنّهم سيستعيدون مجلس النواب.

وتوقع زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي على هامش انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، سيطرة الحزب الجمهوري على المجلس وفقا لما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل.

زعيم الجمهوريين: الأمريكيون مستعدون لأغلبية جمهورية في مسار جديد

وأضاف مكارثي، أنّ الشعب الأمريكي مستعد لأغلبية جمهورية في مسار جديد نحو اقتصاد قوي.

وفي نتائج أولية للانتخابات الأمريكية، قبل قليل، حصد الجمهوريون 184 مقعدًا في مجلس النواب مقابل 145 للديمقراطيين، أما في مجلس الشيوخ حصد الديمقراطيون 48 مقعدًا مقابل 47 للجمهوريين.