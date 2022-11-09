عضو بـ«حقوق إنسان النواب»: ملف الحريات في مصر شهد طفرة كبيرة

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنّ ملف حقوق الإنسان من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام كبير، خلال السنوات الأخيرة، ولعل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خير مثال وبرهان على ما أحرزته مصر في هذا الملف على وجه التحديد، تلك الاستراتيجية التي تعتمد على عددٍ من المحاور الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب وكبار السن، وأخيرًا محور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

انفراجة غير مسبوقة في ملف العفو

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنّ مصر حريصة على الاستماع لكل الأطياف ومنح الجميع فرصة حقيقية للتعبير عن رأيه، لكن دون التطاول على حق الدولة المصرية وهناك قوانين منظمة لذلك، وما دون ذلك لجنة العفو تعمل على قدمٍ وساق بشأن سجناء الرأي وهناك انفراجة غير عادية وغير مسبوقة في هذا الصدد بشهادة الجميع.

الاستقواء بالخارج في القضايا الجنائية

وأشار عضو لجنة حقوق الانسان، إلى أنّ فكرة الاستقواء بالخارج من أجل الدفاع عن متهم في قضايا جنائية مرفوضة جملة وتفصيلًا، وهذا لم ولن تقبل به الدولة المصرية، ولن تقبل الدولة المصرية تحقيق مكاسب سياسية على حساب قيمة وأهمية قمة المناخ من أجل الدفاع عن شخص متهم فى قضايا جنائية، معلنًا رفضه التام محاولة تدويل أي قضية داخلية تخص الشأن الداخلي، مهما كان حجمها، حتى لا يعد ذلك منفذ اختراق لسيادة الدولة المصرية، من أي جهات خارجية تستهدف هز استقرار البلاد.