الجمهوريون يحصدون 195 مقعدا في «النواب الأمريكي» مقابل 174 للديقراطيين

حسم الجمهوريون 195 مقعدا بمجلس النواب حتى الآن، مقابل 174 للديمقراطيين، بحسب نتائج أولية لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وفق إحصاءات وسائل الإعلام الأمريكية.

وللسيطرة على مجلس النواب الأمريكي، لابد للجمهوريين الحصول على 218 مقعدا من أصل 435 مقعدا يخضع للتنافس، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل قبل قليل.

نتائج أولية للانتخابات الأمريكية

وفي مجلس الشيوخ، نال الديمقراطيون 48 مقعدا مقابل 48 للجمهوريين حتى الآن، ولتأمين الأغلبية، يحتاج الجمهوريون إلى 51 مقعدا، والحزب الديمقراطي الحاكم 50 مقعدا.

ولنائبة الرئيس كامالا هاريس التي تترأس جلسات المجلس حسب القانون، الصوت المرجح في حالات التعادل.

وأجريت انتخابات التجديد النصفي للكونجرس أمس، وجرى إغلاق التصويت صباح اليوم الأربعاء.