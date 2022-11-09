«تعليم الشيوخ» تواصل مناقشة مشروع قانون صندوق مصر الرقمية

واصلت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، استكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن «إنشاء صندوق مصر الرقمية»، بحضور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات.

إنشاء صندوق مصر الرقمية

يهدف إنشاء صندوق مصر الرقمية إلى دعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي مع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافياً علـى خزانـة الدولة

أكّدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنَّ دعم منظومة التحـول للمجتمع الرقمي، وحماية آلياته واستدامتها سوف ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بمـا ييسر الحصول عليها، وكذا الشركات العاملة في مجالات الاتصالات وخدمات الإنترنت، لمـا سـوف تحققـه مـن عوائد اقتصادية باعتبارها إحدى الآليات التي تقـوم عليهـا تلـك المنظومة، وهـو ما يستلزم التغلب على المشاكل التمويلية التي تواجه القطاع القائم على المنظومة وآلياتها.

مناقشة 12 مادة

يُشار إلى أنَّ اللجنة البرلمانية كانت قد انتهت من مناقشة 12 مادة خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، وشهد الاجتماع استعرض ممثلي الحكومة، فلسفة مشروع القانون، مؤكدين أن مشروع قانون صندوق مصر الرقمية أحد التشريعات المهمة في إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي لاسيما وما أسفر عنه الواقع العملي من أهمية التحول للمجتمع الرقمي، والاستمرار في تنفيذ مشروعاته، والذى يعد مـن مـحـفـزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمـة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات.