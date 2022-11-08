لجنة التعليم بـ«الشيوخ» توافق على قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية

وافقت لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ برئاسة النائب نبيل دعبس، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء صندوق مصر الرقمية.

الحكومة تستعرض فلسفة القانون

واستعرض ممثلو الحكومة خلال اجتماع لجنة التعليم مساء اليوم الثلاثاء فلسفة مشروع القانون، مؤكدين أن مشروع قانون صندوق مصر الرقمية أحد التشريعات المهمة في إطار استرايتيجة الدولة نحو التحول الرقمي، لاسيما ما أسفر عنه الواقع العملي من أهمية التحول للمجتمع الرقمي، والاستمرار في تنفيذ مشروعاته، والذي يعد من محفزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات.

المشروع يدعم منظومة التحول الرقمي

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن دعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي، وحمايـة آلياتـه واستدامتها سوف ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بما ييسر الحصول عليها، وكذا الشركات العاملة في مجالات الاتصالات وخدمات الإنترنت، لما سـوف تحققه مـن عوائد اقتصادية باعتبارها إحـدى الآليات التي تقوم عليها تلك المنظومة، وهـو ما يستلزم التغلب على المشاكل التمويلية التي تواجه القطاع القائم على المنظومة وآلياتها، مؤكدة أن إنشاء صندوق «مصر الرقمية» لدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئًا إضافيًا علـى خزانة الدولة.