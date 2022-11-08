«التضامن والأورمان» تسلمان أجهزة تعويضية وأطراف صناعية للمواطنين في كفر الشيخ

سلّمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان، خلال النصف الأول لشهر نوفمبر، عدد 19 جهاز تعويضي وأطراف صناعية للمرضى غير القادرين ولذوي الهمم، على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

يأتي ذلك، في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفي ظل التعاون الدائم والوثيق بين محافظة كفر الشيخ وجمعية الأورمان، واهتمام اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة، وتقديم أوجه الدعم والرعاية كافة للمواطنين، ورفع المعاناة عن كاهلهم، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

ضرورة التأكد من حالة الأشخاص

وشدّد المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم بأي خدمة طبية، أو الحالات التي جرى تسليمها أي مساعدة أو مشروع تنموي، أو المساعدات العينية، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول في هذا الصدد.

من جانبه، أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة يكون وفق أبحاث ميدانية، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية.

وأشار «شعبان»، إلى أن الجمعية تعمل في مجال تسليم الأجهزة التعويضية منذ أكثر من 15 عاما، مع أكبر شركات توريد الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، موضحا أنه مشروع تنموي للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحي الحياة حتى يُصبح شخصا سويا مثل الآخرين فى مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية ورفع الروح المعنوية، وتحمل المسؤولية دون أن يكون عبئًا على الآخرين.

ولفت إلى أن الدعم الكبير الذى تُقدمه الأورمان، يأتي في إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي في مصر والمناطق الأكثر احتياجا، وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تُقدمها على مستوى الجمهورية.

تسليم أجهزة وأطراف صناعية بتكلفة 34 مليون جنيه

جدير بالذكر، أن جمعية الأورمان قدمت في جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، على مدار الأعوام السابقة، 12532 جهاز تعويضي، و5700 سماعة طبية، بتكلفة تصل إلى 34 مليون جنيه.