«روضة» تروج لقمة المناخ والسياحة في مصر بفيديو باللغة الأجنبية: «فخورة ببلدي»

الاهتمام والمسئولية تجاه مؤتمر المناخ المنعقد بمدينة الشرم الشيخ، لم يكن يشغل بال الكبار فقط، بل الصغار أيضا، لشعور الكثير منهم بمسؤوليتهم تجاه المؤتمر ونجاحه، وهو ما فعلته الطفلة «روضة» ابنة مدينة شرم الشيخ، والتي استغلت دراستها في الترويج ودعم قمة المناخ والسياحة.

الترويج باللغة الأجنبية

ملامح طفولية بريئة وابتسامة جميلة، ظهرت بهما روضة محمد سعيد، في فيديو قصير لا تتجاوز مدته عدة دقائق، تتحدث عن أهمية المناخ والبيئة وتستعرض الأماكن السياحية باللغة الأجنبية، وذلك حتى يظهر لأكبر قدر ممكن من العالم ولإيصال رسالتها عن دعم القمة والسياحة على مستوى العالم.

«فيه مؤتمرات كتيرة جدا اتعملت عندنا في شرم الشيخ، وكنت شايفة فيه تغيرات كتيرة عن الاستعداد للمؤتمر المناخ، دا حدث مهم وكبير جدا العالم كله بيتفرج عليه، ومهم أيضا أنه اتعمل في مصر، فكنت عايزة أشارك فيه بأي طريقة، وكان لازم أشارك فيه بمقدرتي»، هكذا عبرت صاحبة الـ15 عاما خلال حديثها مع «الوطن».

3 أيام مدة تنفيذ الفيديو

استغرقت «روضة» 3 أيام لتنفيذ الفيديو وطرحه على وسائل التواصل الاجتماعي، «كنت بروح الأماكن أنا وصحبتي عشان تصورني وأنا هناك، وبعدين اتكلم وامنتج الفيديو عشان يظهر بجودة عالية، وبما إن المؤتمر عالمي حبيت أروج لفئة الأجانب عشان يشوفوا جمال بلدنا ازاي»، حسب تعبيرها.

الفخر بالمشاركة

حالة من الفخر والاعتزاز سيطرت على طالبة الصف الثالث الإعدادي، بإقامة هذا الحدث العالمي في مدينتها شرم الشيخ، ومشاركتها فيه حتى لو بجزء بسيط، كما أنها شعرت بالفخر كونها مصرية، في بلد استطاع أن يبهر العالم أجمع بتظيم المؤتمر العالمي.