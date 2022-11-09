انعقاد «عمومية المنشآت والمطاعم السياحية» خلال النصف الثاني من ديسمبر

قال علي كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الجمعية العمومية للغرفة لمناقشة الموازنة العامة للغرفة والحساب الختامى عن العام المالى 2021- 2022 والذى انتهى فى 30 يونيو الماضى ستعقد خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر المقبل، لافتا إلى أن الغرفة ستحدد الأسبوع المقبل اليوم الذي سيتم فيه الجمعية العمومية العادية للغرفة.

انتهاء المدة القانونية لمجلس إدارة الغرفة

وأضاف لـ«الوطن» أن المدة القانونية لمجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية عن الدورة الانتخابية (2018- 2022) انتهت بالفعل، لافتا إلى أن اجتماع مجلس إداراة الغرفة الذي انعقد أمس الأول الاثنين كان الأخير في تلك الدورة.

وتابع «مجلس إدارة الغرفة مستمر في أداء عمله لحين إصدار أحمد عيسى وزير السياحة، قرارا بتجديد عمل المجلس لفترة محددة لحين الانتهاء من قانون الغرف السياحية والذى على أساسه سيتم انتخاب مجلس الإدارة الجديد».

عودة مواعيد العمل لما كانت عليه قبل جائحة كورونا

وأشار إلى أن مجلس إدارة الغرفة سيرفع خلال الأيام القليلة المقبلة طلبا لأحمد عيسى وزير السياحة والآثار لعودة مواعيد عمل المطاعم والمنشآت السياحية لما كانت عليه قبل جائحة كورونا مدعوما بموافقة الجمعية العمومية للغرفة، لافتا إلى أن الاستبيان الذي أجرته الغرفة لأعضائها حول مدى رغبتهم في عودة مواعيد عمل المطاعم لما كانت عليه قبل جائحة كورونا أسفر عن رغبة أكثر من 90% من المنشآت إلى العودة إلى تلك المواعيد مع إلغاء العمل بقرار وزير السياحة رقم 512 لسنة 2021 والخاص بمواعيد عمل المنشآت والمطاعم السياحية خلال فصلي الصيف والشتاء.

وأوضح أن الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الغرفة لم يشهد الاتفاق على الموعد الذي ستبدأ فيه شركة ميشلان إحدى أهم الشركات العالمية، تصنيف وتقييم المطاعم والمنشآت السياحية وذلك لوجود بعض التفاصيل فى الإتفاق مع شركة ميشلان والغرفة سيتم الإنتهاء منها قريبا وبعدها سيتم الإعلان عن أسماء المنشآت التى ستدخل ضمن المرحلة الأولى للتقييم .