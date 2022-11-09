بشرى تحقق مليون مشاهدة بأغنيتها الجديدة «369»

كسرت الفنانة بشري، حاجز المليون مشاهدة بأحدث أغانيها التي تحمل اسم 369 من ألبومها الجديد «في حتة تالتة»، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» بعد طرحها خلال اليومين الماضيين، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية.

أغنية 369 من كلمات هيثم سليم، وألحان وتوزيع الموسيقار إسلام صبري، وتعد ثاني أغاني ألبوم «في حتة تالتة»، بعد نجاح أول أغانيه «الليل»، وتحقيقها ملايين المشاهدات عبر مختلف المنصات.

إقامة ذهبية

وشاركت بشري، في مهرجان ضيافة الذي أقيم منذ أيام قليلة في دبي، وحضرت الحفل الخيري لدعم مرضى سرطان الأطفال هناك، كما شاركت مؤخرا في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة بمهرجان قرطاج السينمائي بتونس في دورته الـ 33.

وحصلت مؤخرا علي الإقامة الذهبية في الإمارات، وحرصت علي توجيه الشكر لقادة الدولة، وهنأت الشعب الإماراتي بيوم العلم.

فيلم معالي ماما

ويعرض حاليا لبشري فيلم «معالي ماما»، على منصة Netflix للمرة الأولى، بعد عرضه في السينمات علي مدار الأشهر الماضية، وتصدر الفيلم مؤشرات البحث.

وتدور قصة الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي حول سيدة تتمتع بمنصب كبير في عملها، لكنها في الوقت ذاته أم ولديها مسؤوليات كبيرة تجاه أولادها؛ إذ تبدأ رحلة من المعاناة الكوميدية في ظل التزامها بواجبات عملها ومنزلها، وما ينتج عن ذلك من مواقف كوميدية.

العمل من بطولة بشرى، محمود الليثي، نور قدري، محمد علي رزق، شيماء سيف، سامي مغاوري، نور إيهاب، طاهر أبو ليلة، علاء مرسي، إيامن السيد، كريم مغاوري، حسام داغر، إسماعيل شرف، وشريف باهر، من تأليف نادر صلاح الدين وإخراج أحمد نور.