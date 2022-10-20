بشرى في لجنة تحكيم الأفلام الروائية بمهرجان قرطاج السينمائي

تشارك الفنانة بشرى في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة بمهرجان قرطاج السينمائي بتونس في دورته الـ33، والمقرر انعقادها في الفترة ما بين 29 أكتوبر الجاري حتى 5 نوفمبر المقبل.

تكريم بشرى في المهرجان

وبحسب بيان صادر من بشرى، فإنها ستطير من تونس إلى دبي، إذ يجرى تكريمها في مهرجان ضيافة المقرر إقامته يوم 4 من شهر نوفمبر المقبل في دورته السادسة، والتي تحمل اسم الفنانة الراحلة وردة الجزائرية.

وفي سياق آخر، تستعد بشرى لطرح ثاني أغاني ألبومها الجديد «في حتة تالتة» خلال الأيام المقبلة بعد النجاح الكبير الذي حققته بأول أغاني الألبوم والتي حملت عنوان «الليل»، وحققت ملايين المشاهدات في فترة قصيرة.

كلمات أغنية «الليل»

أغنية «الليل» من كلمات هيثم سليم وألحان وتوزيع إسلام صبري وميكس محمد الفولي والبوستر من تصوير محمود عبدالسلام وماستر Mike Russell، وجرى التسجيل بوحدات egywood media taycoon، وإشراف عام مي مرسي.

وتستعد بشرى أيضا لتقديم مسرحية كازينو بديعة، ومن المقرر عرضها خلال الأشهر المقبلة على مسرح الزمالك، كما تعود للإنتاج بفيلم «أولاد حريم كريم» والذي يعد الجزء الثاني من فيلم «حريم كريم» للفنان مصطفى قمر.