بشرى تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات.. وتهنئ قادتها بـ«يوم العلم»

حصلت الفنانة بشرى على الإقامة الذهبية في الإمارات، وحرصت على شكر قادة الدولة، وهنّأت الشعب الإماراتي بـ«يوم العلم».

بشرى تشكر قيادة الإمارات

وفي سياق آخر، يعرض حاليًا للفنانة بشرى فيلم «معالي ماما» على إحدى المنصات الإلكترونية، للمرة الأولى بعد عرضه في السينمات على مدار الأشهر الماضية.

معالي ماما يعرض عبر نتفلكس

وتدور قصة الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي حول سيدة تتمتع بمنصب كبير في عملها، لكنها في الوقت نفسه أم ولديها مسؤوليات كبيرة تجاه أولادها، حيث تبدأ الأم رحلة من المعاناة الكوميدية في ظل التزامها بواجبات عملها ومنزلها، وما ينتج عن ذلك من مواقف كوميدية.

العمل من بطولة الفنانة بشرى، محمود الليثي، نور قدري، محمد علي رزق، شيماء سيف، سامي مغاوري، نور إيهاب، طاهر أبو ليلة، علاء مرسي، إيامن السيد، كريم مغاوري، حسام داغر، إسماعيل شرف، وشريف باهر، من تأليف نادر صلاح الدين وإخراج أحمد نور.

وتشارك بشري في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة بمهرجان قرطاج السينمائي بتونس في دورته الـ33 المنعقدة حاليًا.

وتطير بشري من تونس إلي دبي حيث يتم تكريمها في مهرجان ضيافة المقرر إقامته غدا الموافق ٤ من شهر نوفمبر المقبل في دورته السادسة والتي تحمل اسم الفنانة الراحلة وردة الجزائرية.

كما تستعد بشري لطرح ثاني أغاني ألبومها الجديد "في حتة تالتة" خلال الأيام المقبلة بعد النجاح الكبير الذي حققته بأول اغاني الألبوم والتي حملت عنوان "الليل" وحققت ملايين المشاهدات في فترة قصيرة.