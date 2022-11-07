بشرى تطرح أغنية «369» من ألبومها الجديد «في حتة تالتة»

طرحت الفنانة بشرى، أحدث أغانيها التي حملت عنوان «369»، من ألبومها الجديد «في حتة تالتة»، وذلك عبر قناتها بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وتطبيق «أنغامي» وعدد من المنصات.

صُناع أغنية 369 لـ بشرى

وأغنية 369، من كلمات هيثم سليم، وألحان وتوزيع الموسيقار إسلام صبري، وهي ثاني مفاجآت ألبوم «في حتة تالتة»، بعد نجاح أغنية «الليل»، والتي طُرحت منذ عدة أسابيع، وحققت ملايين المشاهدات في فترة قصيرة ونالت استحسان كل محبيها.

وتتواجد الفنانة بشرى حاليا في الإمارات، حيث كانت ضيفة شرف مهرجان «ضيافة» الذي أقيم منذ أيام قليلة، وحضرت الحفل الخيري لدعم مركز سرطان الأطفال، كما شاركت مؤخرًا في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة بمهرجان قرطاج السينمائي بتونس في دورته الـ33.

وحصلت بشرى مؤخرا علي الإقامة الذهبية في الإمارات، وحرصت على توجيه الشكر لقادة الدولة وهنأت الشعب الاماراتي بـ«يوم العلم».

عرض فيلم «معالي ماما» على نتفليكس

ويُعرض حاليا لبشرى فيلم «معالي ماما» على منصة «Netflix» للمرة الأولى بعد عرضه في دور العرض السينمائي على مدار الأشهر الماضية، وتصدر الفيلم مؤشرات البحث.

وتدور قصة الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي حول سيدة تتمتع بمنصب كبير في عملها، ولكنها في نفس الوقت أم ولديها مسؤوليات كبيرة تجاه أولادها، وتبدأ رحلة من المعاناة الكوميدية في ظل التزامها بواجبات عملها ومنزلها وما ينتج عن ذلك من مواقف.

العمل من بطولة بشرى، ومحمود الليثي، ونور قدري، ومحمد علي رزق، وشيماء سيف، وسامي مغاوري، ونور إيهاب، وطاهر أبو ليلة، وعلاء مرسي، وإيمان السيد، وكريم مغاوري، وحسام داغر، وإسماعيل شرف، وشريف باهر، من تأليف نادر صلاح الدين وإخراج أحمد نور.