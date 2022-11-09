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«العالمية للأرصاد» تدعو إلى تسهيل التمويل لمواجهة التغيرات المناخية

كتب:

شريف سليمان
02:14 م | الأربعاء 09 نوفمبر 2022
البروفيسور بيتيري تالاس الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية

البروفيسور بيتيري تالاس الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية

قال البروفيسور بيتيري تالاس، الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إنّ هناك العديد من التقارير التي كُتبت حول الأنظمة المختلفة المرتبطة بالغلاف الجوي والمكونات المختلفة، وبالتالي فإنه يتوقع أن تكون هناك بعض السجلات الخاصة التي يمكن الخروج بها بعد مؤتمر قمة المناخ COP27 باستخدام صور الأقمار الصناعية والتطبيقات المختلفة.

وأضاف تالاس في كلمته ضمن فعاليات قمة المناخ COP27: "وضعنا العديد من أنظمة المراقبة الخاصة بالأرصاد الجوية ونعتمد على الكثير من الشبكات المختلفة الخاصة بأنظمة المراقبة، ونعلم أن هناك العديدمن الفجوات في أنظمة المراقبة وبصفة خاصة في هذه القارة والدول ذات الجزر، وهناك آليات يجب أن تبنيها لتسهيل عمليات التمويل حتى يتم التعاون مع تلك القضايا وسد الفجوات المختلفة".

وتابع الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية: "نرحب دائما بالأمور الخاصة في التعاون والمساندة في التمويل، ونقول إنه إذا لم يكن لدينا مدخلات حول النماذج الخاصة بالأرصدة الجوية فإننا سنكون في مشكلة كبيرة، لأننا لا نستطيع في هذا الوقت أن نحدد كيفية التعاون مع القضايا المناخية، ونسعى إلى الحصول على الموافقة على أنظمة الإنذار المبكر التي نود استخدامها من خلال وحدات منفصلة وبصفة خاصة الأنظمة الخاصة بالأمم المتحدة وسوف نستثمر 3.1 مليار يورو لاستخدام الإنذار المبكر وتحسين المهارات المتعلقة بهذا الأمر".

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