«سى إن إن»: المرشح الجمهوري محمد أوز المدعوم من ترامب يخسر مقعد «الشيوخ»

فاز الحزب الديمقراطي بمقعد رئيسي في مجلس الشيوخ عن ولاية بنسلفانيا الأميركية، بعدما فجر المرشح جون فيترمان مفاجأة بالتغلب على محمد أوز، مرشح الحزب الجمهوري، المدعوم من ترامب، وفقا لشبكة «سي إن إن» الأمريكية.

ويقف الجمهوريون والديمقراطيون عند كفة 48 مقعدا لكل منهما فى مجلس الشيوخ، بينما يتقدم الجمهوريون بعشرة مقاعد على الديمقراطيين في مجلس النواب، بحصولهم على 198 مقعدا مقابل 178، وفق توقعات الشبكة الإخبارية.